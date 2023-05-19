Ксения Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти18.05.1829
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Григорий Артамонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Дмитрий Диев
Отец ребёнка: Пелевин Дей Парфенов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Марфа (Пелагея) Диева
Отец ребёнка: Пелевин Дей Парфенов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Февронья Диева
Отец ребёнка: Пелевин Дей Парфенов
Рождение ребёнка
26.08.1802
Дочь: Васса Диева
Отец ребёнка: Пелевин Дей Парфенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Диева
Отец ребёнка: Пелевин Дей Парфенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Диева
Отец ребёнка: Пелевин Дей Парфенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пелевин Артемий Диев
Отец ребёнка: Пелевин Дей Парфенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пелевин Дей Парфенов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.05.1829
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: опухолью