Ксения Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

18.05.1829

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Григорий Артамонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Дмитрий Диев

Отец ребёнка: Пелевин Дей Парфенов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Марфа (Пелагея) Диева

Отец ребёнка: Пелевин Дей Парфенов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Февронья Диева

Отец ребёнка: Пелевин Дей Парфенов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1802

Дочь: Васса Диева

Отец ребёнка: Пелевин Дей Парфенов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Диева

Отец ребёнка: Пелевин Дей Парфенов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Диева

Отец ребёнка: Пелевин Дей Парфенов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелевин Артемий Диев

Отец ребёнка: Пелевин Дей Парфенов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелевин Дей Парфенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
18.05.1829
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: опухолью