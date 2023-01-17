Матрена Лукьянова
Место рождения
Дата рождения26.03.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1854
Отец: Лукьян Никитин
Мать: Варвара Петрова
Крещение
28.03.1854
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1872
Муж: Петр Федоров
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1873
Дочь: Надежда Петрова
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
09.11.1874
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
01.01.1877
Дочь: Прынцева Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
09.05.1879
Сын: Андроненков Дмитрий Петров
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
15.12.1881
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Петр Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно