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Матрена Лукьянова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.03.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1854

Отец: Лукьян Никитин

Мать: Варвара Петрова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
28.03.1854
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1872

Муж: Петр Федоров

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1873

Дочь: Надежда Петрова

Отец ребёнка: Петр Федоров

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1874

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Петр Федоров

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1877

Дочь: Прынцева Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Петр Федоров

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1879

Сын: Андроненков Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Петр Федоров

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1881

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Петр Федоров

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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