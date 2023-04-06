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Варвара Петрова

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Место рождения

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1881

Отец: Петр Федоров

Мать: Матрена Лукьянова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
16.12.1881
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1903

Сын: Петр Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Стефанов

д. Тимоховка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Стефанов

Место жительства
Неизвестно
д. Тимоховка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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