Варвара Петрова
Место рождения
Дата рождения15.12.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1881
Отец: Петр Федоров
Мать: Матрена Лукьянова
Крещение
16.12.1881
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1903
Сын: Петр Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Стефанов
д. Тимоховка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Стефанов
Место жительства
Неизвестно
д. Тимоховка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно