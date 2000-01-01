Кузьма Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1903

Сын: Петр Кузьмин

Мать ребёнка: Варвара Петрова

д. Тимоховка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Петрова

Место жительства
Неизвестно
д. Тимоховка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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