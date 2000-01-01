Кузьма Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1903
Сын: Петр Кузьмин
Мать ребёнка: Варвара Петрова
д. Тимоховка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Петрова
Место жительства
Неизвестно
д. Тимоховка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно