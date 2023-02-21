Петр Кузьмин
Место рожденияд. Тимоховка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения15.01.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.01.1903
Отец: Кузьма Стефанов
Мать: Варвара Петрова
д. Тимоховка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
16.01.1903
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Тимоховка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно