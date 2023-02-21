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Петр Кузьмин

Место рождения

д. Тимоховка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

15.01.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1903

Отец: Кузьма Стефанов

Мать: Варвара Петрова

д. Тимоховка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
16.01.1903
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Тимоховка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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