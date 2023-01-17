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Прынцева (?) Татьяна Петрова

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Место рождения

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1877

Отец: Петр Федоров

Мать: Матрена Лукьянова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
02.01.1877
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.03.1915

Дочь: Александра Романова

Отец ребёнка: Прынцев Роман Миронов

д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1920

Дочь: Матрена Романова

Отец ребёнка: Прынцев Роман Миронов

д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прынцев Роман Миронов

Место жительства
Неизвестно
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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