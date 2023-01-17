Прынцева (?) Татьяна Петрова
Место рождения
Дата рождения01.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1877
Отец: Петр Федоров
Мать: Матрена Лукьянова
Крещение
02.01.1877
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.03.1915
Дочь: Александра Романова
Отец ребёнка: Прынцев Роман Миронов
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1920
Дочь: Матрена Романова
Отец ребёнка: Прынцев Роман Миронов
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно