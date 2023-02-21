(Прынцева) Александра Романова
Место рожденияд. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения23.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.03.1915
Отец: Прынцев Роман Миронов
Мать: Прынцева Татьяна Петрова
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
24.03.1915
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно