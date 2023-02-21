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(Прынцева) Александра Романова

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Место рождения

д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

23.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1915

Отец: Прынцев Роман Миронов

Мать: Прынцева Татьяна Петрова

д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
24.03.1915
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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