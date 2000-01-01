(Прынцева) Матрена Романова
Место рожденияд. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения24.01.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1920
Отец: Прынцев Роман Миронов
Мать: Прынцева Татьяна Петрова
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно