Варвара Петрова
Место рождения
Дата рождения09.12.1828
Дата смертиДо 1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1828
Отец: Петр Исаев
Мать: Ефимия Стефанова
Крещение
18.12.1828
Бракосочетание
?.09.1846
Муж: Лукьян Никитин
Рождение ребёнка
06.03.1851
Сын: Василий Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Никитин
ф.48 оп.1 д.2293 ч.1 Терешок
Рождение ребёнка
26.03.1854
Дочь: Матрена Лукьянова
Отец ребёнка: Лукьян Никитин
Рождение ребёнка
03.07.1860
Дочь: Марфа Лукьянова
Отец ребёнка: Лукьян Никитин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1872
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область