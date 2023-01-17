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Варвара Петрова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.12.1828

Дата смерти

До 1872

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1828

Отец: Петр Исаев

Мать: Ефимия Стефанова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
18.12.1828
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
?.09.1846

Муж: Лукьян Никитин

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1851

Сын: Василий Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Никитин

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.1 д.2293 ч.1 Терешок
Рождение ребёнка
26.03.1854

Дочь: Матрена Лукьянова

Отец ребёнка: Лукьян Никитин

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1860

Дочь: Марфа Лукьянова

Отец ребёнка: Лукьян Никитин

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1872
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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