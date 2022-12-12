Марфа Лукьянова
Место рождения
Дата рождения03.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1860
Отец: Лукьян Никитин
Мать: Варвара Петрова
Крещение
03.07.1860
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1878
Муж: Трофим Семенов
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1881
Дочь: Евгения Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Семенов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно