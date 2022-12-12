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Марфа Лукьянова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1860

Отец: Лукьян Никитин

Мать: Варвара Петрова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
03.07.1860
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1878

Муж: Трофим Семенов

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1881

Дочь: Евгения Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Семенов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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