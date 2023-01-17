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Андроненков Дмитрий Петров

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Место рождения

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1879

Отец: Петр Федоров

Мать: Матрена Лукьянова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
10.05.1879
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1911

Сын: Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Зиновья Филимонова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1914

Дочь: Нина Дмитриева

Мать ребёнка: Зиновья Филимонова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
До 1914

Жена: Зиновья Филимонова

Место жительства
Неизвестно
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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