Андроненков Дмитрий Петров
Место рождения
Дата рождения09.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1879
Отец: Петр Федоров
Мать: Матрена Лукьянова
Крещение
10.05.1879
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1911
Сын: Михаил Дмитриев
Мать ребёнка: Зиновья Филимонова
Рождение ребёнка
13.01.1914
Дочь: Нина Дмитриева
Мать ребёнка: Зиновья Филимонова
Бракосочетание
До 1914
Жена: Зиновья Филимонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно