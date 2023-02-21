Зиновья Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновья Филимонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1911

Сын: Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Андроненков Дмитрий Петров

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1914

Дочь: Нина Дмитриева

Отец ребёнка: Андроненков Дмитрий Петров

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
До 1914

Муж: Андроненков Дмитрий Петров

Место жительства
Неизвестно
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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