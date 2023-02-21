Зиновья Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1911
Сын: Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Андроненков Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
13.01.1914
Дочь: Нина Дмитриева
Отец ребёнка: Андроненков Дмитрий Петров
Бракосочетание
До 1914
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно