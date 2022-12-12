Надежда Петрова
Место рождения
Дата рождения09.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1873
Отец: Петр Федоров
Мать: Матрена Лукьянова
Крещение
10.09.1873
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1915
Дочь: Антонина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
д. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
До 1915
Муж: Дмитрий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно