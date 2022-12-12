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Надежда Петрова

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Место рождения

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1873

Отец: Петр Федоров

Мать: Матрена Лукьянова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
10.09.1873
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1915

Дочь: Антонина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

д. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
До 1915

Муж: Дмитрий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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