Маслакова (Лобова) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1933
Отец: Лобов Василий Павлович
Мать: Лобова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1957
Сын: Маслаков Олег Анатольевич
Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Степанович
Обь, город Обь, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.05.1962
Дочь: Макарова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно