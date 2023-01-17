Маслакова (Лобова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслакова (Лобова) Нина Васильевна

Маслакова (Лобова) Нина Васильевна

avatar

Место рождения

Новая Деревня, Кормиловский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

08.11.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1933

Отец: Лобов Василий Павлович

Мать: Лобова Анисья Ивановна

Новая Деревня, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.08.1957

Сын: Маслаков Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Степанович

Обь, город Обь, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.05.1962

Дочь: Макарова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслаков Анатолий Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close