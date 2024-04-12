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Маслаков Олег Анатольевич
Маслаков Олег Анатольевич
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Древо
Место рождения
Обь
, город Обь, Новосибирская область
Дата рождения
20.08.1957
Пол
Мужской
Отец
Маслаков Анатолий Степанович
1932 г.р.
Мать
Маслакова (Лобова) Нина Васильевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1957
Отец:
Маслаков Анатолий Степанович
Мать:
Маслакова Нина Васильевна
Обь
, город Обь, Новосибирская область
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