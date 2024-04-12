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Маслаков Олег Анатольевич

Место рождения

Обь, город Обь, Новосибирская область

Дата рождения

20.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1957

Отец: Маслаков Анатолий Степанович

Мать: Маслакова Нина Васильевна

Обь, город Обь, Новосибирская область
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