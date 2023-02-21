Макарова (Маслакова) Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1962
Рождение ребёнка
11.02.1982
Сын: Макаров Никита Михайлович
Отец ребёнка: Макаров Михаил Валентинович
Рождение ребёнка
02.09.1983
Дочь: Гагарина Ксения Михайловна Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Макаров Михаил Валентинович
Рождение ребёнка
02.09.1986
Дочь: Макарова Валерия Михайловна
Отец ребёнка: Макаров Михаил Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно