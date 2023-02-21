Макарова (Маслакова) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова (Маслакова) Ольга Анатольевна

Макарова (Маслакова) Ольга Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1962

Отец: Маслаков Анатолий Степанович

Мать: Маслакова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
11.02.1982

Сын: Макаров Никита Михайлович

Отец ребёнка: Макаров Михаил Валентинович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
02.09.1983

Дочь: Гагарина Ксения Михайловна Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Макаров Михаил Валентинович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
02.09.1986

Дочь: Макарова Валерия Михайловна

Отец ребёнка: Макаров Михаил Валентинович

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Михаил Валентинович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close