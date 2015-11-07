Маслаков Анатолий Степанович
Место рожденияБелорусская ССР Могилевская область Черниковский р-он д.Удога
Дата рождения19.09.1932
Дата смерти07.11.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1932
Отец: не указан
Мать: Отдельная Павла
Белорусская ССР Могилевская область Черниковский р-он д.Удога
Рождение ребёнка
20.08.1957
Сын: Маслаков Олег Анатольевич
Мать ребёнка: Маслакова Нина Васильевна
Обь, город Обь, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.05.1962
Дочь: Макарова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Маслакова Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2015
Томск, город Томск, Томская область