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Маслаков Анатолий Степанович

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Место рождения

Белорусская ССР Могилевская область Черниковский р-он д.Удога

Дата рождения

19.09.1932

Дата смерти

07.11.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1932

Отец: не указан

Мать: Отдельная Павла

Белорусская ССР Могилевская область Черниковский р-он д.Удога
Рождение ребёнка
20.08.1957

Сын: Маслаков Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Маслакова Нина Васильевна

Обь, город Обь, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.05.1962

Дочь: Макарова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Маслакова Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслакова Нина Васильевна

Смерть
07.11.2015
Томск, город Томск, Томская область
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