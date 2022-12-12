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Макаров Никита Михайлович
Макаров Никита Михайлович
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Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
11.02.1982
Пол
Мужской
Отец
Макаров Михаил Валентинович
1957 г.р.
Мать
Макарова (Маслакова) Ольга Анатольевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1982
Отец:
Макаров Михаил Валентинович
Мать:
Макарова Ольга Анатольевна
Томск
, город Томск, Томская область
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