Лобова (Калугина) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобова (Калугина) Анисья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калугин Иван Фролович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1933

Дочь: Маслакова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Лобов Василий Павлович

Новая Деревня, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ефанова Ида Васильевна

Отец ребёнка: Лобов Василий Павлович

Новая Деревня, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобов Василий Павлович

Смерть
1988
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