Лобова (Калугина) Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калугин Иван Фролович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1933
Дочь: Маслакова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Лобов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ефанова Ида Васильевна
Отец ребёнка: Лобов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988