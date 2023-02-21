Калугин Иван Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Год рождения приблизительно 1870-1880гг Донские казаки, переехали в Омскую губернию по столыпинской реформе ориентировочно 1905-1907гг
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калугина Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобова Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно