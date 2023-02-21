Калугин Иван Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугин Иван Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения приблизительно 1870-1880гг Донские казаки, переехали в Омскую губернию по столыпинской реформе ориентировочно 1905-1907гг
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина Настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобова Анисья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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