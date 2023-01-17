Лобов Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти24.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Капитан Лобов В.П. погиб в бою, награжден посмертно орденом Отечественной войны 1 степени, награда (удостоверение) вручена дочери в ноябре 2013 года.
Рождение ребёнка
08.11.1933
Дочь: Маслакова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Лобова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ефанова Ида Васильевна
Мать ребёнка: Лобова Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобова Анисья Ивановна
Смерть
24.09.1943
Козино, Владимирская волость, Смоленский уезд