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Лобов Василий Павлович

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Место рождения

Новая Деревня, Кормиловский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

24.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Деревня, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Капитан Лобов В.П. погиб в бою, награжден посмертно орденом Отечественной войны 1 степени, награда (удостоверение) вручена дочери в ноябре 2013 года.
Рождение ребёнка
08.11.1933

Дочь: Маслакова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Лобова Анисья Ивановна

Новая Деревня, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ефанова Ида Васильевна

Мать ребёнка: Лобова Анисья Ивановна

Новая Деревня, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобова Анисья Ивановна

Смерть
24.09.1943
Козино, Владимирская волость, Смоленский уезд
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