Миратинцов Захар Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиратинцов Захар Михайлович

Миратинцов Захар Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1802 и 1807

Дата смерти

09.02.1872

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 или 1842 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Миратинцов Василий Захарович

Мать ребёнка: Миратинцова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Миратинцов Елизар Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Луткова Параскева Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Падчерица Захара Михайловича Миротинцова.
Рождение ребёнка
1840 или 1845

Дочь: Дежинова Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Анна Андреевна - падчерица Захара Михайловича Миратинцова.
Рождение ребёнка
11.10.1852

Дочь: Миратинцева Параскева Захаровна

Мать ребёнка: Миротинцева Мария Денисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1855

Дочь: Миратинцова Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Миротинцева Мария Денисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1857

Дочь: Миратинцова Параскева Захаровна

Мать ребёнка: Миротинцева Мария Денисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.01.1859

Жена: Шуткова Параскева Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1863

Сын: Миратинцов Василий Захарович

Мать ребёнка: Шуткова Параскева Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Миратинцов Иосиф Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1867

Сын: Миротинцов Иосиф Захарович

Мать ребёнка: Шуткова Параскева Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1870

Сын: Миротинцев Павел Захарович

Мать ребёнка: Шуткова Параскева Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миротинцева Мария Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миратинцова Пелагея

Смерть
09.02.1872
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close