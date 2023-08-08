Миратинцов Захар Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1802 и 1807
Дата смерти09.02.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Миратинцов Василий Захарович
Мать ребёнка: Миратинцова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Миратинцов Елизар Захарович
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Луткова Параскева Андреевна
Падчерица Захара Михайловича Миротинцова.
Рождение ребёнка
1840 или 1845
Дочь: Дежинова Анна Андреевна
Анна Андреевна - падчерица Захара Михайловича Миратинцова.
Рождение ребёнка
11.10.1852
Дочь: Миратинцева Параскева Захаровна
Мать ребёнка: Миротинцева Мария Денисовна
Рождение ребёнка
07.02.1855
Дочь: Миратинцова Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Миротинцева Мария Денисовна
Рождение ребёнка
04.10.1857
Дочь: Миратинцова Параскева Захаровна
Мать ребёнка: Миротинцева Мария Денисовна
Бракосочетание
07.01.1859
Рождение ребёнка
19.07.1863
Сын: Миратинцов Василий Захарович
Мать ребёнка: Шуткова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Миратинцов Иосиф Захарович
Рождение ребёнка
29.03.1867
Сын: Миротинцов Иосиф Захарович
Мать ребёнка: Шуткова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1870
Сын: Миротинцев Павел Захарович
Мать ребёнка: Шуткова Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миратинцова Пелагея
Смерть
09.02.1872