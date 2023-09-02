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Дежинова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840 или 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 или 1845

Отец: Миратинцов Захар Михайлович

Мать: не указана

Анна Андреевна - падчерица Захара Михайловича Миратинцова.
Бракосочетание
09.02.1859

Муж: Долгов Иван Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Долгов Иван Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.02.1864

Сын: Долгов Иван Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
23.10.1866

Муж: Дежинов Федор Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.09.1867

Сын: Дежинов Иван Федорович

Отец ребёнка: Дежинов Федор Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1870

Дочь: Дежинова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Дежинов Федор Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.01.1873

Дочь: Дежинова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Дежинов Федор Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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