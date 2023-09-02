Дежинова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840 или 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1840 или 1845
Отец: Миратинцов Захар Михайлович
Анна Андреевна - падчерица Захара Михайловича Миратинцова.
Бракосочетание
09.02.1859
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Долгов Иван Иванович
Отец ребёнка: Долгов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.02.1864
Сын: Долгов Иван Иванович
Отец ребёнка: Долгов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
23.10.1866
Рождение ребёнка
23.09.1867
Отец ребёнка: Дежинов Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
10.04.1870
Дочь: Дежинова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Дежинов Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
28.01.1873
Дочь: Дежинова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Дежинов Федор Кондратьевич
Смерть
Неизвестно