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Долгов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840 или 1841

Дата смерти

14.10.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 или 1841

Отец: Долгов Дмитрий Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1859

Жена: Дежинова Анна Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Долгов Иван Иванович

Мать ребёнка: Дежинова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
23.02.1864

Сын: Долгов Иван Иванович

Мать ребёнка: Дежинова Анна Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
14.10.1865
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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