Долгов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840 или 1841
Дата смерти14.10.1865
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 или 1841
Отец: Долгов Дмитрий Степанович
Бракосочетание
09.02.1859
Жена: Дежинова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Долгов Иван Иванович
Мать ребёнка: Дежинова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
23.02.1864
Сын: Долгов Иван Иванович
Мать ребёнка: Дежинова Анна Андреевна
Смерть
14.10.1865