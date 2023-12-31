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Дежинов Федор Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1866

Жена: Дежинова Анна Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.09.1867

Сын: Дежинов Иван Федорович

Мать ребёнка: Дежинова Анна Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1870

Дочь: Дежинова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Дежинова Анна Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.01.1873

Дочь: Дежинова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Дежинова Анна Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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