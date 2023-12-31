Дежинов Федор Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.10.1866
Жена: Дежинова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
23.09.1867
Мать ребёнка: Дежинова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
10.04.1870
Дочь: Дежинова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Дежинова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
28.01.1873
Дочь: Дежинова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Дежинова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно