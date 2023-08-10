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Миратинцов Василий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Миратинцов Захар Михайлович

Мать: Миратинцова Пелагея

Рождение ребёнка
08.05.1853

Сын: Миратинцов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Миратинцова Дарья Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миратинцова Дарья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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