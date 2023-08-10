Миратинцов Василий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Миратинцов Захар Михайлович
Мать: Миратинцова Пелагея
Рождение ребёнка
08.05.1853
Сын: Миратинцов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Миратинцова Дарья Тимофеевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно