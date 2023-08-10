Миратинцова Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиратинцова Дарья Тимофеевна

Миратинцова Дарья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миратинцов Василий Захарович

Рождение ребёнка
08.05.1853

Сын: Миратинцов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Миратинцов Василий Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.