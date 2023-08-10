Миратинцов Елизар Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Миратинцов Захар Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1857
Рождение ребёнка
Около ?.10.1858
Сын: Миратинцов Михаил Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1861
Дочь: Миратинцова (Миратинцова) Елена Елизаровна
Мать ребёнка: Миратинцова (Минаева) Гликерия Андреевна
Рождение ребёнка
11.11.1862
Сын: Миратинцов Иван Елизарович
Мать ребёнка: Миратинцова (Минаева) Гликерия Андреевна
Смерть
Неизвестно