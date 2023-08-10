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Миратинцов Елизар Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Миратинцов Захар Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1857

Жена: Миратинцова (Минаева) Гликерия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1858

Сын: Миратинцов Михаил Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1861

Дочь: Миратинцова (Миратинцова) Елена Елизаровна

Мать ребёнка: Миратинцова (Минаева) Гликерия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1862

Сын: Миратинцов Иван Елизарович

Мать ребёнка: Миратинцова (Минаева) Гликерия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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