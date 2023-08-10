Миратинцова (Минаева) Гликерия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миратинцова (Минаева) Гликерия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Минаев Андрей Петрович

Мать: Минаева Евдокия

Бракосочетание
30.10.1857

Муж: Миратинцов Елизар Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1861

Дочь: Миратинцова (Миратинцова) Елена Елизаровна

Отец ребёнка: Миратинцов Елизар Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1862

Сын: Миратинцов Иван Елизарович

Отец ребёнка: Миратинцов Елизар Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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