Миратинцова (Минаева) Гликерия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Минаев Андрей Петрович
Мать: Минаева Евдокия
Бракосочетание
30.10.1857
Рождение ребёнка
06.05.1861
Дочь: Миратинцова (Миратинцова) Елена Елизаровна
Отец ребёнка: Миратинцов Елизар Захарович
Рождение ребёнка
11.11.1862
Сын: Миратинцов Иван Елизарович
Отец ребёнка: Миратинцов Елизар Захарович
Смерть
Неизвестно