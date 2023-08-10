Минаева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Минаев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Минаев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Миратинцова (Минаева) Гликерия Андреевна

Отец ребёнка: Минаев Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно

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