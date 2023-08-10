Минаев Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Минаев Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минаева Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Минаева Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Миратинцова (Минаева) Гликерия Андреевна
Мать ребёнка: Минаева Евдокия
Рождение ребёнка
11.11.1845
Дочь: Минаева (Минаева) Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Минаева Агафия Трифоновна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно