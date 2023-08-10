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Минаев Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Минаев Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева Агафия Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Минаев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Минаева Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Миратинцова (Минаева) Гликерия Андреевна

Мать ребёнка: Минаева Евдокия

Рождение ребёнка
11.11.1845

Дочь: Минаева (Минаева) Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Минаева Агафия Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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