Минаева Агафия Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева Агафия Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
11.11.1845

Дочь: Минаева (Минаева) Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Минаев Андрей Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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