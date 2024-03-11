Шуткова (Тарасова) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуткова (Тарасова) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831 или 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 или 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1859
Семенск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
07.01.1859

Муж: Миратинцов Захар Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1863

Сын: Миратинцов Василий Захарович

Отец ребёнка: Миратинцов Захар Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.03.1867

Сын: Миротинцов Иосиф Захарович

Отец ребёнка: Миратинцов Захар Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1870

Сын: Миротинцев Павел Захарович

Отец ребёнка: Миратинцов Захар Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
27.09.1872

Муж: Шутков Меркул Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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