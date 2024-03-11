Шуткова (Тарасова) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831 или 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1831 или 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1859
Семенск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
07.01.1859
Рождение ребёнка
19.07.1863
Сын: Миратинцов Василий Захарович
Отец ребёнка: Миратинцов Захар Михайлович
Рождение ребёнка
29.03.1867
Сын: Миротинцов Иосиф Захарович
Отец ребёнка: Миратинцов Захар Михайлович
Рождение ребёнка
04.11.1870
Сын: Миротинцев Павел Захарович
Отец ребёнка: Миратинцов Захар Михайлович
Бракосочетание
27.09.1872
Смерть
Неизвестно