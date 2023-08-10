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Миротинцева Мария Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

04.11.1857

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миратинцов Захар Михайлович

Рождение ребёнка
11.10.1852

Дочь: Миратинцева (Миратинцева) Параскева Захаровна

Отец ребёнка: Миратинцов Захар Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1855

Дочь: Миратинцова (Миратинцова) Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Миратинцов Захар Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1857

Дочь: Миратинцова (Миратинцова) Параскева Захаровна

Отец ребёнка: Миратинцов Захар Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
04.11.1857
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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