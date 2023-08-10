Миротинцева Мария Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти04.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1852
Дочь: Миратинцева (Миратинцева) Параскева Захаровна
Отец ребёнка: Миратинцов Захар Михайлович
Рождение ребёнка
07.02.1855
Дочь: Миратинцова (Миратинцова) Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Миратинцов Захар Михайлович
Рождение ребёнка
04.10.1857
Дочь: Миратинцова (Миратинцова) Параскева Захаровна
Отец ребёнка: Миратинцов Захар Михайлович
Смерть
04.11.1857