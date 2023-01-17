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Новосильцев Филипп Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1721

Дата смерти

25.02.1792

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1721

Отец: Новосильцев Василий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1761

Сын: Новосильцев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Даниловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Новосильцев Захар Филиппович

Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосильцева Варвара Филипповна

Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник
Смерть
25.02.1792
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