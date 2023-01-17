Новосильцев Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1721
Дата смерти25.02.1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1721
Отец: Новосильцев Василий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1761
Сын: Новосильцев Иван Филиппович
Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Даниловна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1770
Сын: Новосильцев Захар Филиппович
Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосильцева Варвара Филипповна
Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна
Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Даниловна
Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник
Смерть
25.02.1792