Новосильцев Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовосильцев Василий Яковлевич

Новосильцев Василий Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Новосильцов Яков Захарович

Мать: Новосильцова Мария

Рождение ребёнка
1717

Сын: Новосильцов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1721

Сын: Новосильцев Филипп Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
сенатор, Св. Алекс. Нев. кав.
Похороны
1743
Смерть
1743
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close