Новосильцев Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Новосильцов Яков Захарович
Мать: Новосильцова Мария
Рождение ребёнка
1717
Сын: Новосильцов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1721
Сын: Новосильцев Филипп Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
сенатор, Св. Алекс. Нев. кав.
Похороны
1743
Смерть
1743