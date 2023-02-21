Новосильцев Захар Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1790
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
24.07.1795
Сын: Новосильцев Иван Захарович
Мать ребёнка: Новосильцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцев Владимир Захарович
Мать ребёнка: Новосильцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцев Василий Захарович
Мать ребёнка: Новосильцева Анна Ивановна
Смерть
1790