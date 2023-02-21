Новосильцев Захар Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцев Захар Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Новосильцев Филипп Васильевич

Мать: Новосильцева Елизавета Даниловна

Рождение ребёнка
24.07.1795

Сын: Новосильцев Иван Захарович

Мать ребёнка: Новосильцева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцев Владимир Захарович

Мать ребёнка: Новосильцева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцев Василий Захарович

Мать ребёнка: Новосильцева Анна Ивановна

Смерть
1790
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