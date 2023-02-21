Новосильцева (кн. Друцкая-Соколинская) Елизавета Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1761
Сын: Новосильцев Иван Филиппович
Отец ребёнка: Новосильцев Филипп Васильевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1770
Сын: Новосильцев Захар Филиппович
Отец ребёнка: Новосильцев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна
Отец ребёнка: Новосильцев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосильцева Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Новосильцев Филипп Васильевич