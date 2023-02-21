Новосильцева (кн. Друцкая-Соколинская) Елизавета Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцева (кн. Друцкая-Соколинская) Елизавета Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич

Мать: Кн. Друцкая-Соколинская Евдокия Богдановна

Рождение ребёнка
24.06.1761

Сын: Новосильцев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Новосильцев Филипп Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Новосильцев Захар Филиппович

Отец ребёнка: Новосильцев Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Княгиня Вадбольская Елена Филипповна

Отец ребёнка: Новосильцев Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосильцева Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Новосильцев Филипп Васильевич

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