княгиня Вадбольская (Новосильцева) Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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княгиня Вадбольская (Новосильцева) Елена Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новосильцев Филипп Васильевич

Мать: Новосильцева (кн. Друцкая-Соколинская) Елизавета Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Вадбольская) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Вадбольская) Мавра Петровна

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: князь Вадбольский Алексей Петрович

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ростовцева (княжна Вадбольская) Александра Петровна

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Муромцева (Вадбольская) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
24.10.1785

Сын: Вадбольский Павел Петрович

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
28.11.1785

Сын: Вадбольский Петр Петрович

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Вадбольская) Елена Петровна

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Вадбольская) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич

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