княгиня Вадбольская (Новосильцева) Елена Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич
Дочь: (Вадбольская) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич
Дочь: (Вадбольская) Мавра Петровна
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич
Сын: князь Вадбольский Алексей Петрович
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич
Дочь: Ростовцева (княжна Вадбольская) Александра Петровна
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич
Дочь: Муромцева (Вадбольская) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич
Сын: Вадбольский Павел Петрович
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич
Сын: Вадбольский Петр Петрович
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич
Дочь: (Вадбольская) Елена Петровна
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич
Дочь: (Вадбольская) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Сергеевич