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Новосильцев Иван Филиппович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

24.06.1761

Дата смерти

22.03.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1761

Отец: Новосильцев Филипп Васильевич

Мать: Новосильцева Елизавета Даниловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Около 1793

Жена: Новосильцева Елизавета Евграфовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1800

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Евграфовна

Рождение ребёнка
23.01.1803

Сын: Новосильцев Евграф Иванович

Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Евграфовна

Рождение ребёнка
07.10.1804

Дочь: Ивинская Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Евграфовна

Рождение ребёнка
24.08.1808

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Евграфовна

Работа или профессия
Неизвестно
сенатор
Смерть
22.03.1832
Russia
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