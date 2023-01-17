Новосильцев Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения24.06.1761
Дата смерти22.03.1832
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1761
Бракосочетание
Около 1793
Рождение ребёнка
25.11.1800
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Евграфовна
Рождение ребёнка
23.01.1803
Сын: Новосильцев Евграф Иванович
Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Евграфовна
Рождение ребёнка
07.10.1804
Дочь: Ивинская Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Евграфовна
Рождение ребёнка
24.08.1808
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Новосильцева Елизавета Евграфовна
Работа или профессия
Неизвестно
сенатор
Смерть
22.03.1832
Russia