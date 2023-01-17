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Трифон Алексеев

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

14.05.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Алексей Иванов

Мать: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1851

Дочь: Анастасия Трифонова

Мать ребёнка: Ефимия Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1853

Сын: Аверьян Трифонов

Мать ребёнка: Ефимия Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1856

Дочь: Евдокия Трифонова

Мать ребёнка: Ефимия Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1859

Дочь: Дарья Трифонова

Мать ребёнка: Ефимия Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1861

Сын: Антон Трифонов

Мать ребёнка: Ефимия Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1862

Дочь: Зайцева Марфа Трифонова

Мать ребёнка: Ефимия Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1864

Дочь: Василиса Трифонова

Мать ребёнка: Ефимия Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1866

Дочь: Кристина Трифонова

Мать ребёнка: Ефимия Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1872

Сын: Тимофей Трифонов

Мать ребёнка: Ефимия Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1874

Сын: Ефим Трифонов

Мать ребёнка: Ефимия Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Никонова

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.05.1874
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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