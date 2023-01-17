Трифон Алексеев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти14.05.1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Алексей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1851
Дочь: Анастасия Трифонова
Мать ребёнка: Ефимия Никонова
Рождение ребёнка
24.10.1853
Сын: Аверьян Трифонов
Мать ребёнка: Ефимия Никонова
Рождение ребёнка
01.03.1856
Дочь: Евдокия Трифонова
Мать ребёнка: Ефимия Никонова
Рождение ребёнка
11.03.1859
Дочь: Дарья Трифонова
Мать ребёнка: Ефимия Никонова
Рождение ребёнка
16.01.1861
Сын: Антон Трифонов
Мать ребёнка: Ефимия Никонова
Рождение ребёнка
02.07.1862
Дочь: Зайцева Марфа Трифонова
Мать ребёнка: Ефимия Никонова
Рождение ребёнка
14.08.1864
Дочь: Василиса Трифонова
Мать ребёнка: Ефимия Никонова
Рождение ребёнка
22.07.1866
Дочь: Кристина Трифонова
Мать ребёнка: Ефимия Никонова
Рождение ребёнка
21.01.1872
Сын: Тимофей Трифонов
Мать ребёнка: Ефимия Никонова
Рождение ребёнка
19.01.1874
Сын: Ефим Трифонов
Мать ребёнка: Ефимия Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Никонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.05.1874
Причина смерти: от натуральной болезни