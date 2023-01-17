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Зайцева (?) Марфа Трифонова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.07.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1862

Отец: Трифон Алексеев

Мать: Ефимия Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
04.07.1862
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Зайцев Стефан Михайлов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1883

Сын: Зайцев Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Зайцев Стефан Михайлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1885

Сын: Зайцев Семен Стефанов

Отец ребёнка: Зайцев Стефан Михайлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1888

Сын: Зайцев Иван Стефанов

Отец ребёнка: Зайцев Стефан Михайлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1899

Дочь: Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Зайцев Стефан Михайлов

д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
04.?.1906

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Зайцев Стефан Михайлов

д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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