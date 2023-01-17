Зайцева (?) Марфа Трифонова
Место рождения
Дата рождения02.07.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1862
Отец: Трифон Алексеев
Мать: Ефимия Никонова
Крещение
04.07.1862
Бракосочетание
06.02.1883
Рождение ребёнка
22.10.1883
Отец ребёнка: Зайцев Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
02.02.1885
Отец ребёнка: Зайцев Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
17.03.1888
Сын: Зайцев Иван Стефанов
Отец ребёнка: Зайцев Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
29.01.1899
Дочь: Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Зайцев Стефан Михайлов
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
04.?.1906
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Зайцев Стефан Михайлов
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно