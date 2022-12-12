(Зайцева) Ксения Стефанова
Место рожденияд. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения29.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1899
Отец: Зайцев Стефан Михайлов
Мать: Зайцева Марфа Трифонова
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
30.01.1899
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно