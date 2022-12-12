(Зайцева) Ксения Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зайцева) Ксения Стефанова

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Место рождения

д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

29.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1899

Отец: Зайцев Стефан Михайлов

Мать: Зайцева Марфа Трифонова

д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
30.01.1899
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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