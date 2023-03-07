Зайцев Стефан Михайлов
Место рождения
Дата рождения28.12.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
30.12.1856
Бракосочетание
06.02.1883
Жена: Зайцева Марфа Трифонова
Рождение ребёнка
22.10.1883
Мать ребёнка: Зайцева Марфа Трифонова
Военная служба
1883
Род войск: 8 гринадерский Московский полк Воинское звание: унтер офицер уволен в запас армии
Рождение ребёнка
02.02.1885
Мать ребёнка: Зайцева Марфа Трифонова
Рождение ребёнка
17.03.1888
Сын: Зайцев Иван Стефанов
Мать ребёнка: Зайцева Марфа Трифонова
Рождение ребёнка
29.01.1899
Дочь: Ксения Стефанова
Мать ребёнка: Зайцева Марфа Трифонова
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1899
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
04.?.1906
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Зайцева Марфа Трифонова
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно