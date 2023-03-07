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Зайцев Стефан Михайлов

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.12.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
30.12.1856
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Зайцева Марфа Трифонова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1883

Сын: Зайцев Дмитрий Стефанов

Мать ребёнка: Зайцева Марфа Трифонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1883
Род войск: 8 гринадерский Московский полк Воинское звание: унтер офицер уволен в запас армии
Рождение ребёнка
02.02.1885

Сын: Зайцев Семен Стефанов

Мать ребёнка: Зайцева Марфа Трифонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1888

Сын: Зайцев Иван Стефанов

Мать ребёнка: Зайцева Марфа Трифонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1899

Дочь: Ксения Стефанова

Мать ребёнка: Зайцева Марфа Трифонова

д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1899
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
04.?.1906

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Зайцева Марфа Трифонова

д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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