Ефимия Никонова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1851
Дочь: Анастасия Трифонова
Отец ребёнка: Трифон Алексеев
Рождение ребёнка
24.10.1853
Сын: Аверьян Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Алексеев
Рождение ребёнка
01.03.1856
Дочь: Евдокия Трифонова
Отец ребёнка: Трифон Алексеев
Рождение ребёнка
11.03.1859
Дочь: Дарья Трифонова
Отец ребёнка: Трифон Алексеев
Рождение ребёнка
16.01.1861
Сын: Антон Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Алексеев
Рождение ребёнка
02.07.1862
Дочь: Зайцева Марфа Трифонова
Отец ребёнка: Трифон Алексеев
Рождение ребёнка
14.08.1864
Дочь: Василиса Трифонова
Отец ребёнка: Трифон Алексеев
Рождение ребёнка
22.07.1866
Дочь: Кристина Трифонова
Отец ребёнка: Трифон Алексеев
Рождение ребёнка
21.01.1872
Сын: Тимофей Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Алексеев
Рождение ребёнка
19.01.1874
Сын: Ефим Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трифон Алексеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно