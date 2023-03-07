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Ефимия Никонова

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Место рождения

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1851

Дочь: Анастасия Трифонова

Отец ребёнка: Трифон Алексеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1853

Сын: Аверьян Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Алексеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1856

Дочь: Евдокия Трифонова

Отец ребёнка: Трифон Алексеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1859

Дочь: Дарья Трифонова

Отец ребёнка: Трифон Алексеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1861

Сын: Антон Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Алексеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1862

Дочь: Зайцева Марфа Трифонова

Отец ребёнка: Трифон Алексеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1864

Дочь: Василиса Трифонова

Отец ребёнка: Трифон Алексеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1866

Дочь: Кристина Трифонова

Отец ребёнка: Трифон Алексеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1872

Сын: Тимофей Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Алексеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1874

Сын: Ефим Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Алексеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифон Алексеев

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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