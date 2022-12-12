Дарья Трифонова
Место рождения
Дата рождения11.03.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1859
Отец: Трифон Алексеев
Мать: Ефимия Никонова
Крещение
11.03.1859
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1878
Муж: Иван Андреев
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно