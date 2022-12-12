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Дарья Трифонова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.03.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

1831 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1859

Отец: Трифон Алексеев

Мать: Ефимия Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
11.03.1859
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1878

Муж: Иван Андреев

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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