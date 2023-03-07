Анастасия Трифонова
Место рождения
Дата рождения02.11.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1851
Отец: Трифон Алексеев
Мать: Ефимия Никонова
Крещение
03.11.1851
Бракосочетание
10.02.1870
Муж: Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
07.09.1881
Сын: Михаил Федоров
Отец ребёнка: Федор Тимофеев
с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно