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Анастасия Трифонова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.11.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1851

Отец: Трифон Алексеев

Мать: Ефимия Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
03.11.1851
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1870

Муж: Федор Тимофеев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1881

Сын: Михаил Федоров

Отец ребёнка: Федор Тимофеев

с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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