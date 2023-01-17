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Купленов Стефан Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1899

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Купленов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1859

Дочь: Пелагея (1)

Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова

Рождение ребёнка
10.02.1862

Сын: Купленов Дмитрий Стефанов

Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова

Рождение ребёнка
03.05.1864

Дочь: Пелагея (2)

Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова

Рождение ребёнка
01.01.1867

Дочь: Домна Стефанова

Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова

Рождение ребёнка
06.01.1868

Сын: Купленов Иоанн Стефанов

Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова

Рождение ребёнка
08.06.1869

Сын: Купленов Кирилл Стефанов

Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова

Рождение ребёнка
19.03.1873

Сын: Купленов Илларион Стефанов

Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова

Рождение ребёнка
02.05.1876

Дочь: Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1899
Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
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