Купленов Стефан Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1899
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Купленов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1859
Дочь: Пелагея (1)
Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова
Рождение ребёнка
10.02.1862
Сын: Купленов Дмитрий Стефанов
Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова
Рождение ребёнка
03.05.1864
Дочь: Пелагея (2)
Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова
Рождение ребёнка
01.01.1867
Дочь: Домна Стефанова
Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова
Рождение ребёнка
06.01.1868
Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова
Рождение ребёнка
08.06.1869
Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова
Рождение ребёнка
19.03.1873
Сын: Купленов Илларион Стефанов
Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова
Рождение ребёнка
02.05.1876
Дочь: Ирина Стефанова
Мать ребёнка: Купленова Ирина Семенова
Смерть
До 1899