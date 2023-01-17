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Купленов Дмитрий Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1862

Отец: Купленов Стефан Григорьев

Мать: Купленова Ирина Семенова

Рождение ребёнка
07.11.1883

Сын: Купленов Иоанн Дмитриев

Мать ребёнка: Купленова Пелагея Ермолаева

Рождение ребёнка
07.11.1883

Дочь: Екатерина Дмитриева

Мать ребёнка: Купленова Пелагея Ермолаева

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Воробьева Параскева Дмитриева

Мать ребёнка: Купленова Пелагея Ермолаева

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1898

Сын: Купленов Семен Дмитриев

Мать ребёнка: Купленова Пелагея Ермолаева

Рождение ребёнка
04.09.1899

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Купленова Пелагея Ермолаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купленова Пелагея Ермолаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купленов Николай Дмитриев

Мать ребёнка: Купленова Пелагея Ермолаева

Смерть
Неизвестно
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