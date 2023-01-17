Купленов Дмитрий Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1862
Рождение ребёнка
07.11.1883
Мать ребёнка: Купленова Пелагея Ермолаева
Рождение ребёнка
07.11.1883
Дочь: Екатерина Дмитриева
Мать ребёнка: Купленова Пелагея Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Воробьева Параскева Дмитриева
Мать ребёнка: Купленова Пелагея Ермолаева
Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1898
Мать ребёнка: Купленова Пелагея Ермолаева
Рождение ребёнка
04.09.1899
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Купленова Пелагея Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купленов Николай Дмитриев
Мать ребёнка: Купленова Пелагея Ермолаева
Смерть
Неизвестно