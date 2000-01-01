Купленов Илларион Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купленов Илларион Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1873

Отец: Купленов Стефан Григорьев

Мать: Купленова Ирина Семенова

Рождение ребёнка
22.12.1896

Сын: Купленов Стефан Илларионов

Мать ребёнка: Купленова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
19.05.1899

Сын: Купленов Иван Илларионов

Мать ребёнка: Купленова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Илларионова

Мать ребёнка: Купленова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
26.07.1908

Дочь: Евдокия Илларионова

Мать ребёнка: Купленова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купленов Федор Илларионов

Мать ребёнка: Купленова Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно
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