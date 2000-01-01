Купленов Илларион Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1873
Рождение ребёнка
22.12.1896
Сын: Купленов Стефан Илларионов
Мать ребёнка: Купленова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
19.05.1899
Мать ребёнка: Купленова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Илларионова
Мать ребёнка: Купленова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
26.07.1908
Дочь: Евдокия Илларионова
Мать ребёнка: Купленова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купленов Федор Илларионов
Мать ребёнка: Купленова Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно